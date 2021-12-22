Усик в форме сборной Украины оставил послание на русском языке

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) обратился к своим подписчиков в Instagram с философским посланием. На русском и английском языках Усик посоветовал всем уверенно идти к своей цели.

Начал свой пост Александр словами о том, что у каждого своя история и свой путь.

"Дойдя до цели – ставь новую, иди дальше, не останавливайся и не допускай даже мысли, что ты всего достиг. Будь голоден, честен и милосерден. Научись видеть в этом мире только хорошее, доброе и светлое. Окружай себя светом", – написал боксер.

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Крымчанин под текстом разместил несколько своих фотографий, которые ознаменовали его главные достижение. Первым шел снимок в форме сборной Украины на церемонии награждения во время Олимпиады-2012 в Лондоне.

Затем дебютный пояс пояс, когда он стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO, победа во Всемирной боксерской суперсерии и успех в бою с Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок против Джошуа состоялся 25 сентября и завершился победой украинца по очкам. В этой встрече Усик завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.

По мнению бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика именно Тайсон является единственным опасным соперником у Усика в супертяжелом весе.

Против любых других боксеров Усик будет фаворитом.