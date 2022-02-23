Усик устроил празднование в ресторане друга Путина. Видео

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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик засветился в английском ресторане Novikov Restaurant, который расположен в престижном лондонском районе Мейфэр. Сторис со знаменитым боксером у себя в Instagram выложила светская львица и телеведущая Лейла Чанкальини.

На видео видно, что крымчанин вместе со своим менеджером Эгисом Климасом и директором Сергеем Лапиным что-то празднуют в компании местной элиты.

Отметим, что владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 годы был на выборах доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Видео дня

16 февраля Новиков устроил мастер-класс по выпеканию блинов в штабе Единой России.

В штабе Путина провели мастер-класс по выпечке блинов https://t.co/huPJeoOgmH pic.twitter.com/jbC3EQKbYS — РИА Новости (@rianru) February 16, 2018

Напомним, что Усик вместе со своим другом Василием Ломаченко покинули Украину. Кумовья отправились за границу: Александр – на футбол в Англию, а Василий – посетить российский монастырь на Святой горе Афон в Греции

У себя в Instagram Усик похвастался посещением матча Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем".

Вместе с Усиком на игре побывали некоторые члены его команды, в том числе менеджер Эгис Климас.

Ломаченко на своей странице в Instagram показал фотографию из Греции.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.