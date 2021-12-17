Усик на стиле: самые яркие образы эпатажного боксера – от халата на улицах Нью-Йорка до маски Джокера

Появление Усика в вязаном халате и меховой шапке на улицах Нью-Йорка произвело фурор в социальных сетях. Модное решение боксера разделило аудиторию на два лагеря. Одни спрашивали, где купить такой же халат, другие шутили про "стиль почтальона Печкина" и Арнольда Шварцнеггера из "Красной жары".

OBOZREVATEL решил собрать все яркие вещи Усика, которые попадали на фото.

1. СВОЙ В КИТАЕ. Во время Олимпиады-2008 в Пекине Усик обзавелся одеждой с китайским колоритом. Вот только затеряться в толпе с такими косами ему не явно не удалось. Да он и не пытался, вызывая улыбку местных жителей.

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2. ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНИКИ. Особняком стоит тренировочная экипировку боксера – пестрые, узорчатые обтягивающие шорты или лосины и повязка в тон. Сначала они вызывали улыбку, а иногда становились и поводом для шуток, но со временем все свыклись с таким оригинальным выбором.

3. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Видимо, под впечатлением от кинохита Гая Ричи "Джентльмены" Александр обзавелся клетчатым костюмом, который был в тренде в прошлом году.

А еще оригинальнее смотрится костюм под обувь разного цвета.

4. ДЖОКЕР. Усик произвел неизгладимое впечатление на пресс-конференции перед титульным боем с британцем Энтони Джошуа, появившись в ярком костюме злодея Джокера из одноименного психологического триллера режиссера Тодда Филлипса. А дополнила образ черная маска.

"Кто говорит, что под Джокера? Во-первых, у него в фильме были белые носки, у меня их не было. И у него не было галстука. И цвет моего костюма был немного краснее, как шаровары одного из кошевых атаманов. А внутри был "парубок лисий, такий гарний!", – шутил Усик после боя.

5. ПИДЖАК-ВЫШИВАНКА. Боксер ухитряется преображать даже строгие костюмы. Черный смокинг, вышитый красными цветами, пришелся по душе многим фанатам Усика и собрал большое количество лайков. Такая себе классика с национальным колоритом.

6. ХАЛАТ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Ну и вернемся к тому самому вязаному халату, в котором Усик на прошлой неделе разгуливал по Нью-Йорку перед боем Василия Ломаченко и Ричарда Комми. А дополняла образ меховая шапка.

Кто-то из подписчиков в Instagram увидел в этом мотивы СССР и Арнольда Шварцнеггера из фильма "Красная жара", кто-то почтальона Печкина и "Простоквашино", а кто-то написал, что Александр выглядит очень мощно. И даже просили контакт дизайнера. "Реально смешно и прикольно", "прикид уровня царь бокса", "Усик на стиле", – также писали болельщики.

7. ШАПКИ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ. Особняком стоят головные уборы боксера – всевозможные шапки, кепи, шляпы и бейсболки. Начиная от меховых и спортивных и заканчивая слегка гангстерскими.

8. УБОЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ. К своим аксессуарам Усик тоже подходит ответственно и с юмором. Тут тебе и носки с надписью "Покупаем волосы дорого", и зонтик со Шреком в тон спортивному костюму сборной Украины, и ретро очки. И наверное, даже скутер может отлично дополнить образ боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Объединенных Арабских Эмиратах Усик весело вмешался в интервью промоутера Джошуа.