Как украинцу, хочется набить морду Фьюри: яркие фразы Усика после возвращения в Киев
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) дал яркую пресс-конференцию в Киеве после победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) . Боксер рассказал, как потихонечку умирал в зале с конца января и недосаливал еду.
OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания Усика.
"Что ощущает чемпион мира? Немножко шрам болит. А в остальном – прямо радуется все внутри".
"Ставки на бой с Джошуа? Я знаю, что на меня сильно лили. Знакомый продал машину и говорит: "Я вот просто поставил на тебя". Я говорю: "Братан, это же единственное, что у тебя было. Ты с этого зарабатывал". Он отвечает: "Хочу новую. И мне кажется, это сделаю".
"Я бесплатно людей сейчас не бью".
"Откуда Хирн знает, что в феврале на НСК "Олимпийский" плохо драться. Он что бился в феврале на "Олимпийском"?
"Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что заблужусь вообще и какую-то ересь начну нести. А люди подумают: "Во намолол".
"Хороший костюм был на пресс-конференции? Кто говорит, что под Джокера? Во-первых, у него в фильме были белые носки, у меня их не было. У него не было галстука. И цвет моего костюма был немного краснее, как шаровары одного из кошевых атаманов. А внутри был "парубок лисий, такий гарний" (смеется)!"
"То, что происходит сейчас внутри меня, я представлял в своих снах, когда мне было 18-19 лет, и я готовился к чемпионату Европы. Засыпая, я думал о стадионе, лучах света, вертолете".
"Про количество заработанных за бой денег я сейчас не могу сказать, чтобы не обмануть. Но хотелось бы гораздо больше. Праздновать я уже начал. И друзья тоже. Но будет еще вместе праздновать, салют стрелять. Надо завтра потренироваться".
"Чтобы поехать в Крым, надо дождаться пояса. Конечно, хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родненький. Показать первому тренеру пояса, поблагодарить, что научил боксировать, защищаться, размышлять и прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчика мужчину".
"Почему людей так беспокоят деньги? Деньги, деньги, деньги... Почему человека не беспокоит его внешний вид, мозги, поведение в обществе. Почему мир сошел с ума из-за денег? Они закончатся. И когда вы отдадите Богу душу, то останутся только ваши дела: проходя мимо Барбоса, не пнули его ногой или перевели бабушку через дорогу, или, когда вас хаят, то пойдете за них и помолитесь, потому что мы все заражены грехом. Падший народ".
"23 января мы зашли в зал и начали там потихонечку умирать. И каждый божий день себя выжимали. Не ходил в зал я только в субботу и воскресенье. Принципиальная позиция. И я не думал, сколько заработаю. А тратил, тратил, тратил. И не ожидал возврата. Это все не ради Бенджаминов Франклинов или гривночек родненьких. А потому что тебе это надо. Это – доза. Это эндорфинчики в голове".
"Команде спасибо, что терпели меня все это время. Пару раз я реально взрывался. Но это нормально. Эмоции. Когда ты три месяца в закрытом помещении с одними и теми же людьми, которые приказывают тебе, что делать".
"Удары Джошуа достаточно ощутимые. Это можно было увидеть по моему лицу. Были очень чувствительные удары в подбородок, по животу, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался".
"Анатолий Ломаченко всегда в теме. Знаете, есть процессор, который работает, а есть тот, кто сделал этот процессор. Он был у меня в тренировочном лагере. В субботу вечером мы очень долго с ним разговаривали. Как флешку вставляют в компьютер и закачивают на нее какую-то информацию. Так я через телефон, через видеосвязь получил информацию о том, какие действия нам нужно делать".
"К поединку с Дереком Чисорой я готовился 8-9 месяцев. Два раза останавливали лагерь. За это время я перенес операцию на руке, заболел этой заразой, которая сейчас пугает весь мир, и выздоровел. Я не говорю, что именно из-за этого я выглядел в бою как-то нехорошо, но есть ряд причин, по которым это могло произойти. Глупо оценивать человека по его предыдущим играм или боям".
"Я не хочу ждать пояс WBC 2-3 года. Это очень много. Но разговоры об объединении поясов могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Уайлдером и у них определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони".
"Мне, как украинцу, тоже хочется набить морду Тайсону Фьюри".
"Чего вы такой кровожадный? Почему обязательно, чтобы человек падал? Смотрите, у него же есть родные, близкие, мама, папа. Это большой минус для здоровья, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще не за то, чтобы люди падали, теряли сознание, а потом вставали и забывали, какой сегодня день. Ну, не было нокаутов, чуть здоровее будем".
"Знаете, что меня радует, когда мой сын идет в школу и не плачет. Потому что так ему не нравится ходить в школу. Я говорю: "Сынок, надо. Это очень круто". И получается, что я его чуть-чуть обманываю, потому что тоже не хотел ходить в школу".
"Планировал уже завтра сходить на тренировку. Нельзя резко останавливаться, иначе сердце скажет: "Саня, ты сдурел". Я еще не поел того, что хотел. Но сегодня утром я уже так нормально засолил яичницу, так, как я люблю. И пил воду, которую мне нельзя было. Я не хочу ее рекламировать – они мне ничего не платили".
"Мой папа привил мне любовь к "Динамо". Первый раз я побывал на матче "Динамо" лет в 12, еще тогда даже не занимался боксом, а ходил на футбол на секцию симферопольской "Таврии". А мой сын болеет за донецкий "Шахтер". Но мы не ссоримся по этому поводу, может потом передумает. Или нет. Но классно, что парень имеет свое мнение".
Ранее украинский судья боя Усика рассказал OBOZREVATEL про свои приключения с британской визой и напряженную атмосферу на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.