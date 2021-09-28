Как украинцу, хочется набить морду Фьюри: яркие фразы Усика после возвращения в Киев

"Почему людей так беспокоят деньги? Деньги, деньги, деньги... Почему человека не беспокоит его внешний вид, мозги, поведение в обществе. Почему мир сошел с ума из-за денег? Они закончатся. И когда вы отдадите Богу душу, то останутся только ваши дела: проходя мимо Барбоса, не пнули его ногой или перевели бабушку через дорогу, или, когда вас хаят, то пойдете за них и помолитесь, потому что мы все заражены грехом. Падший народ".

"23 января мы зашли в зал и начали там потихонечку умирать. И каждый божий день себя выжимали. Не ходил в зал я только в субботу и воскресенье. Принципиальная позиция. И я не думал, сколько заработаю. А тратил, тратил, тратил. И не ожидал возврата. Это все не ради Бенджаминов Франклинов или гривночек родненьких. А потому что тебе это надо. Это – доза. Это эндорфинчики в голове".