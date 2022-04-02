Усик получил травму и Джошуа думает провести бой со мной, – непобедимый американский супертяж

Непобедимый боксер-супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) заявил, что украинский обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) травмировался. 33-летний американец уверен, что заменить крымчанина в поединке с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) может только он.

Сейчас Миллер находится в Англии, где тренируется вместе с Тайсоном Фьюри.

"Я слышал, что маленькая задница Усика получила травму, и Джошуа думает о том, чтобы повторить нашу встречу. Не нужно думать, давай повторим. Ты и твой промоутер Эдди Хирн – негодяи", – написал Миллер у себя в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 года назад Миллер в преддверии очередного боя в третий раз провалил допинг-тест.

Напомним, Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей осенью минувшего года. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Неделю назад промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа. На минувшей неделе украинский боксер записал обращение к соотечественникам, в котором огласил решение относительно своей дальнейшей карьеры.

Жена Усика Екатерина сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Она пообещала преступникам скорую расправу.

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