Усик или никто: в команде Фьюри сделали заявление о следующем бое и возмутились решением WBC

Следующим соперником британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) должен стать украинец Александр Усик (19-0, 13 КО). Другие боксеры супертяжелого веса не сопоставимы по уровню с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Такое мнение выразил отец и тренер Цыганского короля, как называют Тайсона, Джон Фьюри в интервью talkSport. Он возмутился тем, что WBC обязал его сына провести обязательную защиту против британца Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

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"На мой взгляд, Тайсон должен либо искать боя с Усиком, либо ничего другого. Следующим будет Усик и никто другой. Я бы не стал обращать внимание на остальных боксеров, потому что они не в классе Тайсона. будет ли Уайт иметь дело с Уайлдером? Нет. Так почему они хотели поставить моего сына против Уайта? Я считаю, он не должен выходить на ринг на бои подобного рода", – отметил Фьюри-старший.

Напомним, Тайсон в поединке 9 октября нокаутировал в 11-м раунде американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО). При этом британец дважды побывал в нокдауне. В свою очередь Усик 25 сентября сенсационно победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 116:112.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Энтони Джошуа официально активировал опцию о реванше с Александром Усиком. Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк перед стартом боя Фьюри – Уайлдер.

На время остановки поединка в 11-м раунде Тайсон вел в счете на записках всех трех судей. Также стало известно, что Уайлдер был госпитализирован.