Пока Фьюри плакал в ринге, побитого Уайлдера увезли в больницу

Британский чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не сдержался и расплакался прямо в ринге после победы над американским супертяжем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Судья остановил чемпионский бой в Лас-Вегасе в 11 раунде, зафиксировав победу Фьюри нокаутом.

После окончания поединка Тайсон отвернулся к залу, оперся на канаты и не сдерживал слез. А за его спиной еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться его жена Пэрис Фьюри.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! 🙌#FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet 🌎 pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) October 10, 2021

"Никогда не сомневайтесь во мне. Когда все фишки на столе, я всегда отвечаю", – обратился Фьюри к побитому Уайлдеру сразу после боя, а затем повторил это в своем Twitter.

Видео дня

Тем временем Деонтей Уайлдер после второго кряду поражения от Фьюри покинул ринг, не дожидаясь официального оглашения результатов. И тут же был отправлен в больницу. 35-летний американский боксер дважды побывал в нокдауне, долгое время буквально выживал в ринге, а в 11-м раунде с большим трудом поднялся на ноги после нокаута.

Отметим, что это был третий поединок Фьюри и Уайлдера. В декабре 2018 года бойцы прошли все 12 раундов, после чего судьи зафиксировали ничью. А в феврале 2020 года верх взял британец, нокаутировав Деонтея в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, после боя Фьюри признался, что на ноги после двух нокдаунов его поднял Иисус Христос. И рассказал о словах Уайлдера после нокаута.