Пока Фьюри плакал в ринге, побитого Уайлдера увезли в больницу

Британский чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не сдержался и расплакался прямо в ринге после победы над американским супертяжем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Судья остановил чемпионский бой в Лас-Вегасе в 11 раунде, зафиксировав победу Фьюри нокаутом.

После окончания поединка Тайсон отвернулся к залу, оперся на канаты и не сдерживал слез. А за его спиной еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться его жена Пэрис Фьюри.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! 🙌#FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet 🌎 pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm