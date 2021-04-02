Усик еще раз высказался о переходе в UFC, упомянув шутки с журналистами

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) сказал, что пока не собирается пробовать свои силы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), несмотря на свое раннее заявление.

Во время прямого эфира в Instagram наш соотечественник признался, что любит шутить с журналистами, поэтому дал утвердительный ответ на вопрос о возможном переходе в смешанные единоборства. По словам Александра, он еще не закончил все свои дела в боксе.

"Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли. Я еще не все сделал в боксе. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, я не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC – быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю", – цитирует слова Усика издание XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал, что нужно сделать с водителями, которые не включают поворотники во время езды.