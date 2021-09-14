Усик в символичном видео обратился к Джошуа перед боем

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает своеобразно подогревать интерес к поединку против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутерская компания MatchroomBoxing, занимающаяся организацией боя Усик – Джошуа, за 11 дней до их встречи, выложила символическое видео.

Ролик начинается с того, что бывший соперник Усика Тони Белью назвал Александра "суперзвездой". Это сильно удивило украинца и он, с чемпионскими поясами в руках, отказался от такого титула.

Видео дня

Затем в кадре появляется Саша и уже он называет Энтони Джошуа суперзвездой.

"Эй, Энтони, я передаю тебе привет. Ты очень хороший боксер. Ты просто суперзвезда", – заявил боксер из Украины.

Напомним, что 34-летний Усик проведет лишь третий бой в супертяжелом весе. Встреча с титулованными британцем состоится 25 сентября.

Билеты на вечер бокса были проданы всего за сутки.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч.

Также появился прогноз букмекеров на это противостояние.