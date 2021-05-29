Усик – Джошуа: последний соперник украинца спрогнозировал его нокаут

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нокаутирует украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в поединке, который запланирован на конец лета. При этом для обладателя титула бой сложится очень непросто.

Такой прогноз дал известный британский боксер, последний соперник Усика Дерек Чисора (32-11, 23 KO). В интервью iFL TV он отметил, что Джошуа не станет освобождать пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

"Джошуа подерется с Усиком. Александр не будет драться с ним только в том случае, если заболеет коронавирусом. Он ждал этого поединка три года, так что зачем ему останавливаться и не драться? С какой стати Джошуа освобождать титул WBO? Я знаю, что если он это сделает, то Тайсон Фьюри сразу же подерется за этот пояс. Для чего это Джошуа? Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь биться с каждым. Джошуа будет драться с Усиком, и он нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони", – сказал Чисора.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1), но того решением суда заставили в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Джошуа, чем взбесила промоутера чемпиона Эдди Хирна.

Он также назвал трех боксеров, которые могут стать заменой Усику на следующий поединок Энтони. Кроме того, Хирн не исключил, что его клиент откажется от титула чемпиона WBO.