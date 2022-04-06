'Опустошение и непонимание': Усик высказался о российской войне в Украине и сообщил о пропаже друзей

Украинский чемпион Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что не знает о месте нахождении некоторых своих друзей и знакомых, которые могли стать жертвами военного вторжения России. Он также отметил, что в нашей стране происходят ужасные вещи, которые не пожелаешь даже врагу.

Об этом сам Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Blockasset. Боксер заявил, что испытал полное опустошение, когда супруга ему прислала сообщение о нападении России на Украину.

Видео дня

"Когда узнал о войне, внутри было полное опустошение и непонимание того, что происходит. Бокс – это спорт. Это ремесло. А война – это выживание. Меня не сильно затронула война. Но то, что я видел, узнал от своих родственников и близких... Некоторые мои знакомые и друзья пропали, мы не знаем, где они находятся. Многие мои близкие потеряли дома. Это очень страшно, что сейчас происходит в Украине. Бокс по сравнению с войной – это младенец, маленький ребенок. Войну не пожелаешь даже врагу", – сказал Усик.

Напомним, Александр отправился в Прагу, где начал первый этап подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Ожидается, что бой проведут уже в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика Екатерина отметила, что полностью разочаровалась в крымчанах, которых обвинила в предательстве Украины. В самом оккупированном полуострове намерены наказать боксера, отобрав у него одно из почетных званий.

Ранее сам Усик откровенно рассказал, как узнал о начале вторжения России в Украину. Кроме того, он признал, что ему наплевать на главаря Кремля Владимира Путина.