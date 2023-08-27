Усик – Дюбуа: стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя

На момент остановки боя в 9-м раунде между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) по очкам побеждал украинский чемпион WBO, WBA и IBF. Судейские записки поединка опубликовал журналист Дэн Рафаэль. Все три рефери отдали преимущество нашему соотечественнику: 78-73, 79-72, 79-72.

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Стэнли Кристодола (Южная Африка) оставил за британцем лишь 2-й и 4-й раунды, и Лешек Янковьяк (Польша) отдал Дюбуа только 5-й, а Павел Кардини (Польша) только 4-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик сразу после победы забрал микрофон у ведущей и прокомментировал все события, произошедшие в ринге.

Позже стало известно, что команда Дюбуа несогласна с результатом и подает апелляцию.

Кроме того в прямой эфир телетрансляции попали эмоции супруги Усика - Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.

Отметим, что перед битвой Усик – Дюбуа гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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