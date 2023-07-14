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"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,1 т.
'Украины не будет': у экс-чемпиона мира из РФ 'подгорело' после слов Усика о президентстве

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев повторил бредовое высказывание Владимира Жириновского о том, что в будущем не будет Украины. Российский экс-боксер таким образом отреагировал на шутливые слова Александра Усика о том, что у него есть желание баллотироваться в президенты.

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"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве
"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве

В комментарии порталу Sport24 Лебедев, позорившийся тем, что выходил на ринг в форме десантника, хотя никогда им не был, попытался унизить Владимира Зеленского. Кроме того, представитель страны-агрессора повторил нарративы кремлевской пропаганды о европейцах, которые "спешат жениться на кошечках, собачках".

"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве
"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве

"Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются. Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика – обычная бравада", – сказал Лебедев.

"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве

Ранее он набросился на "гей-Европу" и заявил, что все больше людей принимают "нашу светлую сторону", после того как Международную федерацию бокса (IBA) под руководством россиянина Умара Кремлева исключили из состава Международного олимпийского комитета (МОК).

"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве
"Украины не будет": у экс-чемпиона мира из РФ "подгорело" после слов Усика о президентстве

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об Александре Усике.

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