'Украины не будет': у экс-чемпиона мира из РФ 'подгорело' после слов Усика о президентстве

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев повторил бредовое высказывание Владимира Жириновского о том, что в будущем не будет Украины. Российский экс-боксер таким образом отреагировал на шутливые слова Александра Усика о том, что у него есть желание баллотироваться в президенты.

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В комментарии порталу Sport24 Лебедев, позорившийся тем, что выходил на ринг в форме десантника, хотя никогда им не был, попытался унизить Владимира Зеленского. Кроме того, представитель страны-агрессора повторил нарративы кремлевской пропаганды о европейцах, которые "спешат жениться на кошечках, собачках".

"Владимир Вольфович Жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются. Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика – обычная бравада", – сказал Лебедев.

Ранее он набросился на "гей-Европу" и заявил, что все больше людей принимают "нашу светлую сторону", после того как Международную федерацию бокса (IBA) под руководством россиянина Умара Кремлева исключили из состава Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об Александре Усике.

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