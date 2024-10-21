'У него были все возможности': Валуев упрекнул Усика в том, что тот не предал Украину

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выразил абсурдную мысль о том, что Александра Усика заставили высказываться против России. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый сторонник войны против Украины отметил, что в прошлом наш боксер имел другую позицию, забыв о том, что отношение к РФ резко изменилось после ее вторжения в нашу страну.

Видео дня

Об этом Валуев заявил в интервью бывшему боксеру Григорию Дрозду на его YouTube-канале "Дрозд говорит". Депутат Государственной думы вместе с своим соотечественником и таким же Z-патриотом принялся осуждать Усика, а также упрекнул украинца в том, что тот не покинул родную страну.

"Он сделал свой выбор, к которому его подталкивали. Ему некуда было деться. Но это не оправдание его действиям. Это факт. У него были все возможности уехать и говорить все, что ему вздумается. Если он считает это искренне, то это позиция. Уважать мы ее не будем, а принимать как позицию должны. Да, у него так. Но это не вяжется его прошлым – утверждениями, поступками, действиями. Слишком большие изменения", – сказал Валуев.

До этого россиянин нашел нелепое оправдание тому, что Усик занимает исключительно проукраинскую позицию. Также Валуев набросился с оскорблениями на нашу страну и обвинил ее в нарушении международных правила из-за сопротивления российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев выдал дичь о том, что украинцы становятся изгоями в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!