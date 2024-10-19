Не война. Валуев сказал, почему Усик перестал любить Россию и 'шатнулся в русофобскуЧи ню повестку'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев считает, что Александр Усик перестал хорошо относиться к России из-за давления со стороны некого коллективного Запада. По мнению депутата Государственной думы, все средства Усика находятся за границей и именно оттуда ему диктуют условия, что и как говорить.

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"Давайте будем объективны. Где содержатся деньги Усика, Кличко и многих других таких, кто вот так шатнулся в русофобской повестке? За границей. В Незалежной эти деньги нигде не могут находиться, до них дотянутся. Возможно, это одна из причин в теории", – сказал Валуев на Youtube-канале "Дрозд говорит".

Российский парламентарий признался, что после последних выпадов в сторону России, у него "есть какое-то разочарование" в Усике как вот в человеке.

"С этим разочарованием ничего не поделаешь при всех оставшихся с точки зрение как боксёра, но он сделал свой выбор, к которому его подталкивали активно. Ему некуда было деться, но это не оправдание его действий. Это факт, причем в случае, если бы он считал иначе, я уверен, что у него были все возможности... Ну не то, чтобы выступать за Россию, а вообще уехать и говорить всё, что ему там вздумается", – подытожил 51-летний Валуев.

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