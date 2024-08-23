Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев нелепо высказался об отказе футболистов "Кривбасса" пожимать руку турецким арбитрам перед матчем Лиги конференций. Наши спортсмены не стали приветствовать судей, которые весной не побрезговали отправиться в Россию, где работали на поединке местной сборной с Сербией.

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В комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" Валуев выразил абсурдную мысль о том, что украинцы превращаются в изгоев мирового сообщества. Так называемый депутат Государственной думы выдал традиционные кремлевские нарративы о нацистах в нашей стране, забыв упомянуть о том, что именно России развязала преступную войну на уничтожение украинской государственности и народности.

"Однажды люди не захотят ручкаться с теми, кто жал руки нацистам. Такое было. Но не пришло время. Украинцы имеют все шансы на то, чтобы в будущем при одном только упоминании о них люди переходили на другую сторону улицы. Они многое для этого делают", – сказал Валуев.

Отметим, что накануне матча Лиги конференций с испанским "Бетисом" руководство "Кривбасса" обращалось в Европейский футбольный союз (УЕФА) с просьбой о замене турецкой бригады арбитров.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА объявил о том, что продолжит начислять коэффициент российским командам за выступление в континентальных турнирах, несмотря на их отстранение.

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