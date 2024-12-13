Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не сомневается в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) и во второй раз побьет Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Накануне реванша боксеров 21 декабря британец отметил, что наш соотечественник превосходит соперника в классе.

Видео дня

Такое уверенное мнение Джошуа, который дважды проиграл Усику, выразил в интервью порталу Bussines Day. 35-летний уроженец Уотфорда подчеркнул, что реванш, безусловно, сложится непросто для обоих боксеров, но результат снова будет на стороне украинского суперчемпиона.

"Мое ощущение такое: в начальных раундах это будет очень тяжелый бой, но затем Усик снова одержит победу. Усик – первоклассный боец. Один из лучших прямо сейчас, я считаю. Вот почему, по моему мнению, он победит", – сказал без колебаний Джошуа.

Отметим, что фаворитом реванша считается украинский боксер. Так аналитики GGBET утверждают, что ставка на бокс Усик – Фьюри 2 с коэффициентом 1,68 на победу нашего соотечественника является наиболее близкой к итоговому результату. Успех британца оценивается котировкой 2,62. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Накануне Александр и Тайсона завершили подготовку к поединку. Украинец уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!