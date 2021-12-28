"Ты слабачка!" Усик рассказал, как выгоняет свою "постоянную сожительницу". Видео

Чемпион мира IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе (19-0, 13 КО) Александр Усик дал совет, как бороться с ленью. По словам украинского боксера она везде и постоянно сопровождает его, но он старается показать свою силу.

В шутливой форме Усик передал этому чувству антропоморфные черты.

"Я гоню ее, она слабее меня и я ей каждый день об этом говорю. "Ты слабая! Да, ты со мной живешь, везде ты со мной рядышком, но ты слабенькая! ты не имеешь надо мной воздействия, какое я имею над тобой. Я говорю, что сегодня мы идем на тренировку!"– сказал крымчанин.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик во время открытой тренировки перед боем с Энтони Джошуа продемонстрировал свои умения жонглировать. Крымчанин, прилетевший в Англию, произвел настоящий фурор в Twitter.

На видео Усик легко управился с тремя шарами, после чего не глядя за спиной ловит одного из них. Клип за час собрал порядка 10 000 просмотров.

А не так давно спарринг-партнер украинца раскрыл секреты подготовки к бою.

25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.

7 декабря Всемирный боксерский совет (WBC) издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.