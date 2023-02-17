''Освящает Россию на убийство украинцев'': Ломаченко разнесли в сети, поздравляя с 35-летием

Украинские поклонники бокса устроили настоящую обструкцию бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (17-2, 11 КО), которому 17 февраля исполнилось 35 лет. Соотечественники напомнили боксеру о его неоднозначной позиции относительно военной агрессии России и поддержке церкви Московского патриархата.

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Фанаты бокса атаковали страницу LomUs Official в социальной сети Instagram, где выложили поздравление Ломаченко. "В честь дня рождения Василия Ломаченко публикуем яркие моменты его спортивной биографии! Поздравляем и желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов и победы!" – написали администраторы официального аккаунта экс-чемпиона и его кума Александра Усика (20-0, 13 КО).

В комментариях украинцы отметили, что Ломаченко удалось сделать шаг от любви до ненависти со стороны соотечественников. Также болельщики предложили включить боксера в обменный фонд Украины в войне с Россией.

"Таких красивых поздравлений, как у Васьки на странице, я еще не видел", "От любви до ненависти всего один шаг! Василий его сделал, к сожалению", "Кадило можно подарить", "Черт! Позор Украины!", "Был казаком, стал диаконом церкви, освящающей Россию на убийство украинцев. Просто топчик", "Толку от такого "украинца". Обменять его на енота из Херсона", "Так он же в*тан, чего вы на украинском пишите? На его родном поздравляйте", "Он на такую большую аудиторию поддерживает р*шку, пусть лучше едет туда, не с чем его поздравлять", "А где видео с его братьями – российским спецназом? Стыд!", "Желаю, чтобы ты покаялся и сказал, что было – было от беса", "Боксер хороший, но переобутый! Вася чей Крым? Ты за кого вообще? Или снова Р*шка и украинцы братья" – пишут пользователи соцсети.

Нагадаємо, Ломаченка було включено до списку державних зрадників проектом "Чесно". Підставою для внесення боксера до реєстру стала публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату, в якому той звинуватив Україну в нібито війні проти церкви та віри.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов відреагував на вчинок боксера. Крім того, ЗМІ дізналися, що спортсмен знаходиться "на олівці" спецслужб України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціальна мережа Instagram заблокувала доступ до сторінки Василя Ломаченка з території України. А найкраща легкоатлетка країни Ярослава Магучих різко відреагувала на скандали з боксером. В свою чергу росіяни захопилися останніми постами екс-учемпіона.

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