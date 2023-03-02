''Москва с тобой!'' Ломаченко вызвал восторг в России новым постом в Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выложил несколько фотографий из США, куда он улетел готовиться к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни. Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая.

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На снимках, которые Ломаченко разместил в Instagram, видно, что украинец в экипировке известного бренда работает по груше.

Этот пост вызвал бурный восторг в первую очередь любителей бокса из России. В комментарии к Василию пришли десятки поклонников из РФ, завалив его восторженными отзывами.

"Вперед чемп. Не знаю как Украина но Россия с тобой!", "Василию победы! Настоящий мужчина! Ждем победы! Привет из Москвы", "Россия вперёд!" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали первые коэффициенты на битву между поединок между абсолютным чемпионом и украинским претендентом. По мнению аналитиков, Хэйни является абсолютным фаворитом.

Отметим, что 17 февраля Ломаченко исполнилось 35 лет. Профильные ресурсы поздравили Василия с днем рождения, однако украинские поклонники бокса в комментариях устроили ему настоящую обструкцию. Соотечественники напомнили боксеру о его неоднозначной позиции относительно военной агрессии России и поддержке церкви Московского патриархата.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" спецслужб Украины.

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