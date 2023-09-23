'Точно это обнажил'. Случившееся в бою Усик – Дюбуа, назвали разоблачением. Видео

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) в поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) разоблачил украинца. В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав нашему соотечественнику 5 минут, чтобы восстановиться.

Уоррен признался, что случившееся в 5-м раунде подтвердило его мнение о слабых местах украинского супертяжеловеса.

"Тайсон Фьюри лучший супертяж в мире. Дюбуа разоблачил Усика в их последнем бою. Он показал, что я всегда чувствовал, — у Усика есть уязвимость и эта уязвимость — это его корпус. Я видел это в предыдущих боях и Даниэль точно это обнажил. Я хочу увидеть бой Фьюри – Усик. Если он случится — отлично", – приводит Vringe перевод интервью Уоррена для Youtube-канала Seconds Out.

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Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Отметим, что удар ниже пояса в 5-м раунде вызвал много разговоров в мире бокса. Например, бывший чемпион IBO в суперлегком весе, а ныне авторитетный американский тренер Джеф Мейвезер намекнул, что страдания от боли, которую испытывал Усик, якобы были наигранными.

В то же время катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости британца.

22 сентября мнеджер Фьюри Спенсер Браун заявил, что поединок Тайсона и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятнее всего, будет официально объявлен перед Рождеством.

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