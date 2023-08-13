Непобедимый супертяж проиграл нокаутом на последних минутах в бою за пояс Усика. Видео

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (16-0, 13 KO) нанёс дебютное поражение австралийцу Демси Маккину (22-1, 14 KO) в бою-элиминаторе за право сразиться с Александром Усиком за пояс IBF. Встреча в Лондоне завершилась в 12-м раунде.

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Хорватский боксер с первых раундов захватил инициативу в ринге, грамотно атакуя в корпус и голову, регулярно создавая проблемы Маккину. Ближе к экватору поединка бой стал односторонним. Хргович заметно превосходил оппонента в скорости, активности и мощности.

Маккин постоянно вязал руки Хрговичу, за что получил предупреждение от рефери. В 9-м раунде Маккин пропустил правый хук, который его потряс. Судья отсчитал нокдаун, боксеру из Австралии было очень тяжело продолжать схватку, но его спас гонг.

В 12-м раунде началось фирменное избиение, которое прекратил рефери, присудив 31-летнему уроженцу Загреба победу техническим нокаутом.

Напомним, что в главном бою на шоу в Лондоне бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) нокаутировал Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО).

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