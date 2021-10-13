Тайсон Фьюри отстранен от бокса

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию Тайсона Фьюри. Британскому боксеру по медицинским показаниям до 24 ноября 2021 года запрещено появляться в ринге.

Также от бокса временно отлучен и соперник Фьюри. 35-летний американец Деонтей Уайлдер по той же причине не сможет боксировать до 8 апреля следующего года.

Соответствующие распоряжение появились на авторитетном сайте boxrec.com. Напротив фамилии боксеров висит надпись: "Приостановлено Атлетической комиссией Невады".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 11 раундов и завершился победой британского супертяжа.

Позже появилось видео брутального нокаута.

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".

Позже в сети появились судейские записки и стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя.