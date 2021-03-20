Стало відомо, що в першу чергу купив Ф'юрі, підписавши контракт на бій з Джошуа. Фотофакт

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі купив три гігантських телевізора в свій будинок в Ланкаширі після підписання контракту на 200 мільйонів фунтів стерлінгів на два бої з Ентоні Джошуа.

Папарацці зловили службу доставки, яка вивантажувала з вантажівки три 75-дюймових смарт-телевізора Samsung ціною 800 фунтів стерлінгів (~ 31 000 грн),.

Розвантаження контролювала вагітна Періс Ф'юрі. 31-річна мати п'ятьох дітей Тайсона була одягнена в ніжно-блакитний наряд, доповнений коричневими пухнастими капцями і сонцезахисними окулярами від яскравих ранкових променів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стали відомі фінансові подробиці контракту і заробіток британців.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Джошуа переміг болгарина Кубрата Пулєва (28-2, 14 KO) і захистив титули IBO, WBO, WBA Super і IBF в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоювавши пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Відзначимо, що Ф'юрі буде вважатися фаворитом у поєдинку проти Джошуа. Букмекери вже опублікували ставки на цей поєдинок.