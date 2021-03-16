Джошуа – Фьюри: стало известно, сколько заработают боксеры за бой

После того, как британские боксеры Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подписали контракт на два боя, ESPN опубликовала предполагаемые гонорары бойцов.

По информации СМИ, каждый из супертяжей за первый бой получит по 100 миллионов фунтов стерлингов.

Победитель второго боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%.

Первый поединок между Фьюри и Джошуа станет объединительным, а во втором проигравшему дадут шанс на реванш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) и защитил титулы IBO, WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Отметим, что Фьюри будет считаться фаворитом в поединке против Джошуа. Букмекеры уже опубликовали ставки на этот поединок.