"Тут же присылает в ответ": стало известно, как Усик довел до слез воинов ВСУ

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик активно поддерживает воинов ВСУ. Боксер не только помогает защитникам страны снаряжением, но и активно участвует в их восстановлении от полученных ранений в войне против российских оккупантов.

Об этом OBOZ.UA в Эр-Рияде, где спортсмен подерется с Тайсоном Фьюри (34-01, 24 КО), рассказал бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова. По словам вице-президентки национальной лиги профессионального бокса Украины, раненые воины часто просят ее записать видеообращение в поддержку Усика, на что боксер в ответ присылает свои ролики для бойцов ВСУ.

"Усик очень сильно переживает по поводу войны. Он каждый день ищет, что может сделать, чтобы немного облегчить жизнь украинцев. И это для него большая ответственность. Я часто бываю в палатах у раненых. Есть парни, которые интересуются спортом, которые меня узнают. Они просят: "А можно я запишу видео в поддержку Александра, и вы ему отправите". И я записываю и отправляю. И бывало так, что Усик тут же присылает свое видео в ответ. У мужиков слезы счастья от того, что просто их Александр Усик поддержал по видеосвязи", – поделилась историей Шатерникова.

Отметим, что на поединке Усика против Фьюри будут присутствовать ветераны ВСУ. Накануне боксер встретился с защитниками страны и записал с ними мощное видео.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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