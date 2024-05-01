Российский чемпион рассказал, что Усик устроит Фьюри в чемпионском бою

Объединенный чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) не сомневается в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) доставит немало проблем Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО). Российский боксер отметил, что наш соотечественник обладает необходимыми качествами, чтобы противостоять британцу.

Об этом Бивол заявил в интервью пресс-службы промоутерской компании Queensberry Promotions, которая опубликовала видео с россиянином на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По словам 33-летнего боксера, он с невероятным интересом ждет битвы Усика и Фьюри 18 мая.

"Мне нравится этот бой, это противостояние между Усиком и Фьюри. Это действительно классный поединок для фанатов бокса. Я считаю, что Усик действительно хороший боксер и он доставит проблемы Фьюри. Но мы посмотрим, что произойдет", – сказал Бивол.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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