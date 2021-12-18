Российский боксер, побивший непобедимого украинца, нокаутом выиграл чемпионский бой. Видео
Российский чемпион версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre.
36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.
Браун пытался контратаковать и в 4-й трехминутке нанес россиянину серьезное рассечение в центре лба. Оставшуюся половину кровь заливала лицо Артура, но судья позволил продолжить поединок.
В седьмом раунде 31-летний американцский боксер не выдержал прессинга, угодив в нокдаун.
Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.
Рефери зафиксировал технический нокаут.
Artur Beterbiev stops Marcus Browne to earn his 17th knockout in 17 pro fights.— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 18, 2021
He remains the only world champion with a 100% KO rate 🤯 pic.twitter.com/6mGHtrBAxg
Artur Beterbiev hates livers. HATES em' pic.twitter.com/MiqTdkOt0j— DICK HERCULES (@RatCatcherMpls) December 18, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, Бетербиев в октябре 2019-го нанес единственное поражение украинцу Александру Гвоздику.
Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде, после чего харьковчанин лишился чемпионского пояса WBC.
Свой крайний бой россиянин провел в марте этого года. Тогда уроженец Хасавюрта одолел представителя Германии Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) и защитил титулы WBC и IBF.
Поединок в Москве завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.