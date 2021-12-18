Российский боксер, побивший непобедимого украинца, нокаутом выиграл чемпионский бой. Видео

Российский чемпион версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre.

36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.

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Браун пытался контратаковать и в 4-й трехминутке нанес россиянину серьезное рассечение в центре лба. Оставшуюся половину кровь заливала лицо Артура, но судья позволил продолжить поединок.

В седьмом раунде 31-летний американцский боксер не выдержал прессинга, угодив в нокдаун.

Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.

Рефери зафиксировал технический нокаут.

Artur Beterbiev stops Marcus Browne to earn his 17th knockout in 17 pro fights.



He remains the only world champion with a 100% KO rate 🤯 pic.twitter.com/6mGHtrBAxg — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 18, 2021

Artur Beterbiev hates livers. HATES em' pic.twitter.com/MiqTdkOt0j — DICK HERCULES (@RatCatcherMpls) December 18, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, Бетербиев в октябре 2019-го нанес единственное поражение украинцу Александру Гвоздику. ​

​ Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде, после чего харьковчанин лишился чемпионского пояса WBC. ​

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Свой крайний бой россиянин провел в марте этого года. Тогда уроженец Хасавюрта одолел представителя Германии Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) и защитил титулы WBC и IBF.

Поединок в Москве завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.