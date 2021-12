Российский боксер, побивший непобедимого украинца, нокаутом выиграл чемпионский бой. Видео

Российский чемпион версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre.

36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.

Браун пытался контратаковать и в 4-й трехминутке нанес россиянину серьезное рассечение в центре лба. Оставшуюся половину кровь заливала лицо Артура, но судья позволил продолжить поединок.

В седьмом раунде 31-летний американцский боксер не выдержал прессинга, угодив в нокдаун.

Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.

Рефери зафиксировал технический нокаут.

Artur Beterbiev stops Marcus Browne to earn his 17th knockout in 17 pro fights.



He remains the only world champion with a 100% KO rate 🤯 pic.twitter.com/6mGHtrBAxg