Российский боксер, побивший непобедимого украинца, нокаутом выиграл чемпионский бой. Видео

Максим Иншаков
Бокс
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Артур Бетербиев нокаутировал Маркуса Брауна

Российский чемпион версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre.

Артур Бетербиев

36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.

Бетербиев доминировал в ринге
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Браун пытался контратаковать и в 4-й трехминутке нанес россиянину серьезное рассечение в центре лба. Оставшуюся половину кровь заливала лицо Артура, но судья позволил продолжить поединок.

В седьмом раунде 31-летний американцский боксер не выдержал прессинга, угодив в нокдаун.

Браун дважды падал в нокдаун

Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.

Маркс отказался подниматься

Рефери зафиксировал технический нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бетербиев в октябре 2019-го нанес единственное поражение украинцу Александру Гвоздику. ​

Гвоздик - Бетербиев

​ Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде, после чего харьковчанин лишился чемпионского пояса WBC. ​

Гвоздик - Бетербиев завершился нокаутом

Свой крайний бой россиянин провел в марте этого года. Тогда уроженец Хасавюрта одолел представителя Германии Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) и защитил титулы WBC и IBF.

Артур Бетербиев одолел представителя Германии Адама Дайнеса

Поединок в Москве завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

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