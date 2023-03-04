Знаменитый российский супертяжеловес Мурат Гассиев (30-1, 23 КО) добыл скоростную победу над 39-летнем экс-футболисте из США Майком Балогуном (20-1, 16 КО). Поединок в столице Армении за титул титул WBA Intercontinental завершился во втором раунде нокаутом от 29-летнего Гассиева.

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Матч начался в неспешном темпе, где американсий боец достойно смотрелся: демонстрировал неплохое движение по рингу, пытался отвечать джебом и держал Гассиева на расстоянии. Россиянин также не форсировал ситуацию, постепенно прессинговал оппонента, пытаясь его "прочесть".

Развязка наступила во 2-й трехминутке. Гассиев постепенно захватил центр и начал отодвигать соперника к канатам. Балогун стал суетиться, попытался уйти влево. В этот момент Мурат нанес свой первый мощный удар за бой, который и стал фатальным.

Балогун как подкошенный упал на настил ринга, отказавшись подниматься не смотря на то, что визуально он был в адекватном состоянии.

В комментариях российские болельщики неоднозначно отреагировали на успех своего соотечественника, отметив, что соперник был больше похож на "мешок".

"По виду, после боя, по Мурату и не скажешь выиграл или проиграл. по факту вроду бы и победил а как боксер опять проиграл. Время идет, мешковая диета не проходит", - пишут юзеры.

До этого свой последний бой Мурат Гассиев провел августе 2022-го. Тогда уроженец Владикавказа победил Карлоуса Уэлча нокаутом также первым ударом.

Отметим, что за несколько дней до боя с Балогуном Гассиев получил гражданство Армении.

21 июля 2018 года Гассиев проиграл Александру Усику. Украинец победил в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, забрал себе четыре основных пояса и Кубок имени своего кумира – Мохаммеда Али.

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