Ради Усика нагнули Роналду. Неожиданный момент с боя Фьюри - Нганну попал в прямой эфир. Видео

Непобедимый чемпион мира WBA, WBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) был одной из главных звезд на поединке в Эр-Рияде между Тайсона Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Камеры постоянно следили за украинским боксером, стараясь не упускать ни единой реакции титулованного супертяжа.

Перед Усиком сидел легендарный португальский футболист Криштиану Роналду, но к нему отношения организаторов было совсем другим.

Перед самым стартом битвы, оператор решил взять крупный план Александра, попросив для этого игрока "Аль-Насра" нагнуться, чтобы тот не заслонял украинца. Роналду с недовольным видом выполнил просьбу.

Видео дня

Отметим, что рядом с Усиком бой Фьюри - Нганну смотрела местная поп-звезда Нэнси Аджрам.

Как сообщал OBOZ.UA, 10-раундовый боксерский поединок в Саудовской Аравии между Фьюри и Нганну завершился раздельным решением судей в пользу британского чемпиона: 94:95, 96:93, 95:94.

После оглашения победителя в ринг к Тайсону поднялся обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО). Украинец и британец провели дуэль взглядов, после чего высказались на тему предстоящего мегафайта за все титулы дивизиона.

Позже появилось видео, как публика на арене в Саудовской Аравии реагировала на Усика, а как на Криштиану Роналду. Также появились хайлайты боя и судейские записки.

Отметим, что Усик был шокирован ходом поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. В 3-м раунде камеры трансляции показали реакцию нашего соотечественника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!