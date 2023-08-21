'Просто выворачивает': украинцы разнесли Ломаченко и призвали лишить его гражданства

Украинские любители бокса пришли в ярость из-за реакция бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) на ракетный удар России по Чернигову. Спортсмен через несколько часов после трагедии вместо осуждения агрессора и поддержки пострадавших поздравил верующих с Яблочным спасом, чем просто шокировал соотечественников.

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На странице СпортОбоза в социальной сети Facebook украинцы не стеснялись в выражениях в адрес Ломаченко. Они отметили, что Василий в очередной раз продемонстрировал свою лояльность к российскому террористическому государству, а также призвали навсегда забыть о боксере и лишить его гражданства страны.

""Меня от этого дятла просто выворачивает. Атрофированное чувство реальности, любви к своей земле. Одним словом – манкурт", "У человека проблемы с головой и совестью", "Что на это можно сказать? Вася не занимайся больше боксом", "Когда СБУ возьмется за него, а то только блогеров ловят", "Вера и религия понятия не тождественны. Вася обычный религиозный человек, не больше", "Лишить гражданства Украины Васю, любящего русского агрессора", "Для чего его раскручивать, забыть как нехороший сон", – пишут в комментариях.

Отметим, что несколько дней назад Ломаченко порассуждал об испытаниях, через которые проходят люди. Уроженец Белгорода-Днестровского уверен, что все трудности нам даются для того, чтобы мы их научились преодолевать, при этом сильно не переживая.

Напомним, в результате ракетного удара по драмтеатру в Чернигове погибли семь человек (в том числе шестилетняя София Голинская), пострадали 148.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял однозначное решение по своей карьере из-за войны в Украине. До этого боксер не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы 23 июля.

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