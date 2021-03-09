Усик – Джойс: промоутер украинца объяснил, что мешает объявлению чемпионского боя

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой украинца против Джо Джойса за титул временного чемпиона мира по версии WBO нельзя объявить до того, как будет назначен поединок за звание "абсолюта" в супертяжах между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В интервью изданию "Чемпион" генеральный директор компании K2 Promotions отметил, что Усик все еще может встретиться с Джошуа в следующем бою. Это произойдет в том случае, если Энтони и Тайсон не смогут договориться.

"Следующий бой Усика точно не состоится осенью. Однако больше сказать достаточно сложно сегодня. Объясню почему. Бой Джошуа – Фьюри до сих пор не объявлено. Без этого не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик за временного чемпиона. А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы", – объяснил Красюк.

Он также добавил, что благодаря продажам платных трансляций, билетов и рекламы на поединке Александра и Джо можно будет заработать около 3,5-4 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик обсудил место проведения боя с Джойсом и заявил, что научит британца боксу даже на Марсе.