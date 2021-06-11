Промоутер Джошуа потребовал от журналиста правильно произнести фамилию Усика. Курьезное видео

Британский промоутер Эдди Хирн заставил одного из журналистов научиться правильно произносить имя и фамилию украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО). Представителю Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не понравилось, что представитель СМИ назвал боксера с ошибкой.

Забавный эпизод произошел во время интервью Хирна YouTube-каналу iFL TV. Отвечая на вопрос о будущем поединке его подопечного против украинца, промоутер Джошуа неожиданно прервал журналиста, указав ему на неправильное произношение фамилии Александра на английском.

Видео дня

"Кому я говорил "Усек"? Усик. Произнеси... Не Усииик. Усик. Повтори", – со смехом поправил репортера Хирн.

Он также подтвердил информацию о том, что переговоры о бое Усик – Джошуа близки к успешному завершению. "Мы обсуждаем 18 и 25 сентября. Говорим о стадионе "Тоттенхэма" и "Уэмбли". Думаю, на выходных или на следующей неделе мы анонсируем бой. Все хотят его сделать", – сообщил промоутер Джошуа.

Напомним, изначально Энтони Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, по решению суда обязали провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1. 41 КО).

После этого Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Джошуа, так как украинец является обязательным претендентом на чемпионский титул. Это возмутило Эдди Хирна, который пожаловался, что его подопечного постоянно заставляют проводить обязательные защиты поясов.

Кроме того, промоутер британца усомнился в необходимости Джошуа удерживать одновременно несколько титулов. Он также назвал трех боксеров, которые могут заменить Усика в ближайшем бою Энтони.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выступил с жестким заявлением о ситуации в супертяжелом дивизионе. Он потребовал конкретики по поединку против Джошуа и сравнил хевивейт с украинской политикой.

Кроме того, Усик пожаловался, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за гражданства Украины.