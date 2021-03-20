Промоутер британского супертяжа заявил о лжи Усика

Промоутер супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен опроверг слова промоутера непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Александра Красюка, который заявил, что не ведет переговоров с представителями британца.

"Мы сделали предложение менеджерам Усика. Очень серьезное, выгодное предложение. Оно было сделано, даю сто процентов", – сказал Уоррен в интервью Youtub-каналу Frank Warren’s Queensberry Promotions, текст которого приводит fightnews.info.

Кроме того Уоррен вновь заявил, что не видел никакого встречного предложения, о котором рассказывал Усик.

"Мы, Queensberry Promotions, – промоутеры Джойса, он выступает под нашими знаменами. Я никогда не видел никаких предложений. Все остальные участники переговоров и менеджеры Джойса тоже говорят, что ничего не видели, поэтому я не знаю, о чем говорит этот парень", – заявил Уорррен.

По мнению Фрэнка, команда Усик выжидает, чтобы увидеть, что будет с боем Фьюри – Джошуа.

"Джойс в любом случае подерется в мае или начале июня", – подытожил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.