Усик дерзко обратился к Джойсу из-за условий чемпионского боя

Александр Усик (18-0, 13 КО) призвал Джо Джойса (12-0, 11 КО) согласиться на условия проведения боя за временный титул чемпиона мира по версии WBO, предложенные командой украинца.

На своей странице в Twitter наш соотечественник посоветовал британцу реалистично оценивать свое положение в нынешней ситуации и отметил, что именно он будет принимать окончательное решение.

"Команда Джойса сделала нам предложение, но оно нас не устроило, поэтому мы ответили своим более реалистичным контрпредложением. Джо не должен быть слишком высокого мнения о себе. Ему нужно просто подчиниться, ведь я являюсь тем, кто будет принимать окончательное решение", – написал Усик.

Отметим, ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что, если руководствоваться математическими расчетами, гонорары в бою нашего соотечественника и британца должны быть распределены в соотношении 93%/7% в пользу Усика. Поскольку Всемирная боксерская организация (WBO) устанавливает ограничения на разрыв в заработках спортсменов за бой, сторона украинца будет требовать 80% от гонорара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Красюк признался, что его клиент был разочарован, когда узнал, что ему придется провести поединок против Джойса, а не против Энтони Джошуа.