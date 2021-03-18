Усик – Джойс: промоутер британца прокомментировал "контрпредложение" Александра

Промоутер Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен опроверг информацию о том, что британский боксер или кто-то из членов его команды получили контрпредложение от Александра Усика (18-0, 13 КО).

На своей странице в Twitter он написал, что все стороны заинтересованы в проведении боя за титул временного чемпиона мира по версии WBO, поэтому призвал украинца согласиться на этот поединок, чтобы порадовать фанатов.

"Привет, Алекс! Мы не получили никакого контрпредложения от тебя или твоей команды. На прошлой неделе мы сделали предложение твоему менеджеру. Джо хочет этот бой, мы хотим и, кажется, ты тоже этого хочешь. Давай проведем этот поединок для фанатов!" – обратился Уоррен к нашему соотечественнику.

Напомним, ранее Усик заявил, что его не устроили условия проведения боя, предложенные Джойсом, поэтому он отправил британцу свое контрпредложение. Александр также призвал Джо "не быть о себе слишком высокого мнения".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что его клиент был разочарован, когда узнал, что WBO назначила ему бой с Джойсом, а не с Энтони Джошуа.