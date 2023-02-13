''Пробитая голова. Уезжай в Россию'': украинцы устроили разнос Ломаченко из-за поддержки ''ФСБшной организации''

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-12, 11 КО) вызвал волну хейта со стороны украинцев в социальной сети Instagram после того, как опубликовал новое видео в поддержку УПЦ МП. Боксер выложил ролики, в которых ВСУ обвиняют в обстреле Святогорской лавры, а также призывают подписать петицию на сайте Верховной Рады "Не запрещать УПЦ МП".

Видео дня

Соотечественники раскритиковали Ломаченко за пропаганду организации, которая подконтрольна Федеральной службе безопасности России. Кроме того, украинцы посоветовали боксеру уехать в страну-агрессор, а также пройти медицинское обследование.

"Когда уже этого Ваську-сепара посадят за решетку?", "Вась, едь в Москву. Там твоя церковь и тебе будет спокойно", "Вася, не туда гребешь. Сходи к врачу проверься, пока не поздно", "Как же ФСБшная контора зашевелилась. Как уж на сковородке", "Вася, не стоит продвигать ФСБшную организацию. Тобой манипулируют все эти "отцы", "Для чего этот пост, на кого он рассчитан?", "Какая же ты пробитая голова", "Человек ни слова, как и вы, не говорит о войне. Знаете почему? Наверное, московский патриарх против?" – пишут в комментариях.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Instagram заблокировала доступ к странице Василия Ломаченко с территории Украины. А лучшая легкоатлетка страны Ярослава Магучих резко отреагировала на скандалы с боксером. В свою очередь россияне пришли в восторг от последних постов экс-учемпиона.

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