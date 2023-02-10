''Вообще тупая'': Магучих резко отреагировала на скандалы с Ломаченко и вспомнила о фото с россиянкой

Лучшая легкоатлетка Украины Ярослава Магучих призналась, что сегодня ни в коем случае не стала бы фотографироваться с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко. Прыгунья в высоту раскритиковала боксера за его неоднозначную позицию в отношении Российской Федерации, которая напала на нашу страну.

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Об этом Магучих заявила в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". "Я бы лучше с Усиком сфотографировалась бы. С Ломаченко – нет. Я не понимаю его позицию. Его скандальные высказывания", – подчеркнула Ярослава.

Легкоатлетка также вспомнила о скандальной ситуации на Олимпиаде-2020, когда она сделала совместный снимок с россиянкой Марией Ласицкене. "У нас демократическая страна. Я все объяснила об этой ситуации. Кто-то меня поддержал – мол, молодая девушка. Кто-то вставлял в меня штыки и говорил, что я плохая и вообще тупая. Окей, у них есть свое мнение", – отметила Магучих.

Напомним, что Василий Ломаченко в последнее время попадает в скандалы и нарывается на критику соотечественников. Так на Рождество 7 января он поздравил православных с праздником на русском языке. Этим он вызвал настоящий экстаз у поклонников бокса из страны-агрессора и разгневал украинцев.

Перед этим, 3 января, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Instagram заблокировала доступ к странице Василия Ломаченко с территории Украины.

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