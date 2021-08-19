Призер Олимпиады заявил, что Усика и Ломаченко используют спецслужбы России

Украинские боксері Александр Усик и Василий Ломаченко являются инструментами в руках российских спецслужб. РФ использует спортсменов в своих целях благодаря их религиозности.

Такое мнение в интервью 24 каналу выразил бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Станислав Горуна. При этом каратист не согласен с мнением тех, кто считает, что украинцы должны игнорировать успехи боксеров.

"Усика и Ломаченко проработали и используют в своих интересах, пользуясь их религиозностью. Спецслужбы другого государства. Жаль, что Василий и Александр этого не осознают. При этом я не поддерживаю тех, кто говорит, что нам надо отказаться от побед Усика и Ломаченко. Нет, потому что то, что они делают – это победы Украины. В их честь поднимается украинский флаг и звучит наш гимн", – подчеркнул Горуна.

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Он добавил, что нужно вести диалог с Усиком и Ломаченко. "В идеале Александра и Василия стоило бы убедить повернуться на украинскую сторону", – резюмировал Горуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае минувшего года Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец". Они снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Позже Усик заявил, что считает предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия отцом верующих в стране. Он принял участие в съемках фильма Оксаны Марченко "Паломница".