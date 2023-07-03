"Появились эти поросята": российский глава федерации, которая издевалась над Украиной, засыпал угрозами МОК
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обозвал свиньями руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), исполком которого отозвал признание организации. Российский функционер с типичными для представителей страны-агрессорки угрозами рассказал о страхе Запада перед РФ.
Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что его организация якобы несет "демократичность, открытость, честность и прозрачность", забыв о своем незаконном переизбрании. Кроме того, россиянин грозно отметил, что поставил условия МОК для возвращения IBA в олимпийский спорт.
"Это не мы теряем, это они теряют! Это мы дали им требования, чтобы смогли вернуться. Что им нужно сделать: на Олимпиаде должны быть медали из чистого золота, должны быть гонорары, и тогда мы посмотрим, как будем принимать их предложение. Спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть", – сказал Кремлев.
Ранее IBA стала посмешищем после того, как обратилась к МОК из-за исключения из своего состава. Сам МОК до этого жестко ответил Кремлеву, который выступал с агрессивными заявлениями и призывами к насилию. Кроме того, в России использовали детей для наезда на МОК из-за решение по IBA.
До этого IBA наплевала на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев набросился на "гей-Европу" из-за исключения IBA из МОК и заявил, что все больше людей принимают "нашу светлую сторону".
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