Поветкина после слов 'Путин все правильно сделал' назвали 'отбитым на голову'

Бывший чемпион мира Александр Поветкин получил большое количество нелестных комментариев от россиян после своего интервью YouTube-каналу "Ушатайка". 43-летний Русский Витязь высказался о начале войны с Украиной, похвалив при этом своего диктатора.

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В частности во время беседы с Григорием Дроздом, Поветкин заявил, что "Путин все сделал правильно".

Любители бокса из России не смогли пропустить такой пассаж своего титулованного соотечественника.

"Башку отбили", "Дурень, неужели он реально думает, что циничному политику деду, есть/было дело до детей в Донбассе? Много видимо в голову пропускал за карьеру", "Сначала долго на протяжении всей жизни по голове били, а потом ещё и это в голову вдолбили. Благо места свободного много", - говорится в комментариях.

Также большой резонанс у фанатов вызвали слова Поветкина про то, что российские разведчики "посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия".

"Интересно, где же эта армия НАТО и почему она не участвует в СВО, которая длится уже больше года?" – задаются риторическим вопросом юзеры.

Пользователи напоминают боксеру, что он забыл еще несколько тем из пропагандистских методичек.

"Кое-что забыл добавить Поветкин: а как же биокомары и Гойда? Вот так было бы правильно. А то натовские ЛГБТ орды у границ -это уже слишком простенько", – пишут болельщики.

Ранее Поветкин намеревался разобраться с Усиком за его откровенные высказывания в адрес российского террористического государства. В ответ украинцы напомнили российскому боксеру, как он "нюхал подмышку Кличко". Также Русский Витязь заявлял, что "нельзя так высказываться" в адрес его страны.

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