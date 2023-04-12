''США создали 400 биолабораторий по всему миру'': в российской Госдуме выдали очередную порцию бреда. Видео

Власти страны-агрессора России не устают удивлять своими бредовыми заявлениями. На этот раз в российской Госдуме заявили, что США якобы создали 400 биолабораторий по всему миру, в том числе и в Украине, и снова обвинили Америку в своей войне в нашей стране.

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Крайне неадекватное заявление прозвучало от депутата Госдумы Ирины Яровой в ходе рассмотрения итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США в Украине. Она выдала, что якобы именно из-за этого в мире усиливается агрессивность (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Высокие технологии Америка не приводит в чужие страны. Высокотехнологичные биолаборатории находятся у них. И то, что доставляется каналами дипсвязи, происходит модификация, усиление агрессивности именно в тех лабораториях. А вот что уже возвращается "письмами счастья" из-за океана, никто не знает вообще, потому что персонал, который обучен под такие задачи, подчиняется только Пентагону. Он не подчиняется национальной власти", – сказал Яровая.

Далее она начала говорить о известной только ей темной комнате.

"Задумайтесь, если у вас дома есть комната в которой что-то происходит и вы про это ничего не знаете. И если сгорит ваш дом из-за этой комнаты, то перед вами никто отвечать не будет. Вот сегодня по всему миру Пентагон создал 400 таких темных комнат, которые могут загореться по отдельности, а могут все вместе", – выдала депутат.

В то же время в ходе заседания стало известно, что Россия не получила разъяснений по деятельности биологических лабораторий США на территории Украины. Однако в РФ не постеснялись заявить, что утвержденный Госдумой РФ доклад парламентской комиссии по расследованию создания американскими специалистами "биолабораторий на территории Украины" констатирует якобы "неприемлемую активность США и Украины в сфере биобезопасности, имеющую военный компонент".

В конце концов российская комиссия не нашла ничего иного, как заявить, что американский "военно-биологический проект на Украине – это часть большой стратегии по разрушению суверенитета Украины".

А Яровая добавила, что главные референс-лаборатории якобы находятся во Львове, Одессе, Харькове, Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно РФ снова заговорила про американские биолаборатории в Украине. В Офисе президента высмеяли очередной фейк оккупантов. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что подобные фейки – это лишь попытки РФ оправдать свои действия.

Также OBOZREVATEL писал, что в России заявили, что США якобы возобновили программу строительства биолабораторий в Украине. Теперь в стране-агрессоре ждут "вылета боевых комаров". Минобороны РФ не исключает, что под видом сборов в Варшаве, которые должны состояться в апреле, может якобы проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием.

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