'Потерял связь с реальностью': российский боксер оценил победу Усика над Фьюри

Российский боксер Алексей Папин (15-1, 13 КО) назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. 36-летний представитель тяжелого веса также удивили сомнения некоторых экспертов относительно результата боя, а также заявления британца о его триумфе.

Об этом Папин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, победа Усика не вызывает никаких вопросов, а Фьюри после того, как побывал в нокдауне в девятом раунде, просто потерял связь с реальностью. При этом в реванше боксеров все может сложиться по-другому.

"Поединок был шикарным, с решением судей согласен. Не понимаю, у кого есть какие‑то вопросы. Видимо, после нокдауна Фьюри потерял связь с реальностью, поэтому какие‑то вопросы у него возникли. Было бы круто увидеть их реванш, но в этом поединке Усик действительно был лучше. Могут ли быть изменения в реванше? Конечно! Если Фьюри сделает правильные выводы и грамотно построит бой, как он моментами делал и сейчас, то всё может поменяться. Но и Усик будет другим", – сказал Папин.

Ранее российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией. В свою очередь промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Александра и Тайсона был подстроен.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. При этом пока неизвестно, останется ли украинец в звании абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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