После победы Усика все на стадионе плакали, даже охрана, – спарринг-партнер Джошуа

Спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Вартан Арутюнян рассказал, что зрители на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне плакали после победы Александра Усика (19-0, 13 КО) в чемпионском поединке. По словам российского боксера, даже охранники, стоявшие возле ринга, не могли сдержать эмоции.

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале "Руки выше". Некоторые люди, пришедшие на арену, дрались.

"Когда ты заходишь на эту арену, ты видишь, насколько она огромная. Обстановка такая, что люди очень сильно любят бокс и спорт в целом. Люди там, как на празднике. Атмосферу невозможно объяснить словами. Конечно, все болели за Джошуа. Были даже драки после боя, когда Энтони проиграл. Когда это случилось, все плакали. Все, кого я видел вокруг. Даже охранники, которые стояли возле ринга, реально плакали. Все были в шоке, никто такого не ожидал", – поделился эмоциями Арутюнян.

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Напомним, что Усик сенсационно победил Джошуа единогласным решением судей, несмотря на то, что нанес меньше ударов, чем соперник. Реванш между боксерами может состояться в феврале-марте 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум призвал Энтони отказаться от повторного боя с украинцем, чтобы позволить его клиенту подраться с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.