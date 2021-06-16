Полуголый Фьюри и Уайлдер провели сумасшедшую дуэль взглядов перед боем. Видео

Британский чемпион Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) провели пресс-конференцию перед поединком 24 июля. Во время нее боксеры провели невероятно длинную дуэль взглядов.

Первое общение журналистов с бойцами перед их третьим противостоянием состоялось в Лас-Вегасе. Традиционно боксеры встретились лицом к лицу, причем Цыганский король, как называют Тайсона, снял пиджак, надетый на голое тело, и предстал перед соперником топлес.

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Дуэль взглядов, которая обычно длится менее минуты, затянулась на целых пять минут 40 секунд, что назвали сумасшествием. В итоге первым напряжения не выдержал Бронзовый бомбардировщик, который развернулся и ушел со сцены под радостные выкрики представителей команды Фьюри.

Tyson Fury and Deontay Wilder engage in a crazily long, intense face-off with neither man looking away for a total of five minutes and 40 seconds…



[📽️ @TRBoxing]pic.twitter.com/Ps9gFEEeOi — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 15, 2021

Напомним, изначально Тайсон Фьюри должен был подраться со своим соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако, арбитражный суд в США обязал британца провести третий поединок против Уайлдера.

Команда Фьюри приняла это решение. Бой Фьюри – Уайлдер 3 пройдет на новом стадионе Allegiant в Лас-Вегасе.

Напомним, боксеры уже успели провести два поединка. В декабре 2018 году по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне.

Во второй раз соперники вышли на ринг в феврале 2020 года. Британец уверенно разобрался с соперником и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Джошуа свой следующий бой проведет с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Накануне поединка наш соотечественник сделал откровенное признание о том, что в профессиональном боксе он испытывает трудности из-за украинского гражданства.