Полуголый Фьюри и Уайлдер провели сумасшедшую дуэль взглядов перед боем. Видео

Британский чемпион Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) провели пресс-конференцию перед поединком 24 июля. Во время нее боксеры провели невероятно длинную дуэль взглядов.

Первое общение журналистов с бойцами перед их третьим противостоянием состоялось в Лас-Вегасе. Традиционно боксеры встретились лицом к лицу, причем Цыганский король, как называют Тайсона, снял пиджак, надетый на голое тело, и предстал перед соперником топлес.

Дуэль взглядов, которая обычно длится менее минуты, затянулась на целых пять минут 40 секунд, что назвали сумасшествием. В итоге первым напряжения не выдержал Бронзовый бомбардировщик, который развернулся и ушел со сцены под радостные выкрики представителей команды Фьюри.

Tyson Fury and Deontay Wilder engage in a crazily long, intense face-off with neither man looking away for a total of five minutes and 40 seconds…



