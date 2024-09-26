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"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,4 т.
'Перешли на украинский язык. Угрожали': росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

Российское пропагандистское издание "Советский спорт" нелепо вернулось к теме инцидента с Александром Усиком в аэропорту Кракова. 17 сентября нашего соотечественника задержали польские пограничники, однако затем отпустили вместе с другом боксера.

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Псевдожурналисты со ссылкой "на анонимный источник в пограничной службе" назвали причиной краткосрочного ареста Усика состояние сильного алкогольного опьянения у товарища боксера, без которого Александр отказался садиться в самолет. Кроме того, пропаганда РФ обвинила наших соотечественников в общении на украинском языке.

"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику
"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

"Усик и его товарищ проявили агрессивное поведение, угрожали пограничникам, а друг Усика создавал угрозу безопасности. Они также отказались сотрудничать с польскими полицейскими, а при появлении украинского консула перешли на украинский язык, показывая, будто не понимают английского", – говорится в тексте издания.

"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику
"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

Авторы новости также выдали совершенно бредовую формулировку – "инцидент был замят, однако среди обычных пограничников этот случай до сих пор вызывает негодование".

Напомним, что польский промоутер Анджей Василевский назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Усика. Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами.

"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику
"Перешли на украинский язык. Угрожали": росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

Все детали инцидента были раскрыты Александром Красюком, который опроверг версию об алкогольном опьянении друга боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти обвинили Александра Усика и его друга в неадекватном поведении. в аэропорту Кракова.

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