'Перешли на украинский язык. Угрожали': росСМИ выдвинуло нелепую претензию Усику

Российское пропагандистское издание "Советский спорт" нелепо вернулось к теме инцидента с Александром Усиком в аэропорту Кракова. 17 сентября нашего соотечественника задержали польские пограничники, однако затем отпустили вместе с другом боксера.

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Псевдожурналисты со ссылкой "на анонимный источник в пограничной службе" назвали причиной краткосрочного ареста Усика состояние сильного алкогольного опьянения у товарища боксера, без которого Александр отказался садиться в самолет. Кроме того, пропаганда РФ обвинила наших соотечественников в общении на украинском языке.

"Усик и его товарищ проявили агрессивное поведение, угрожали пограничникам, а друг Усика создавал угрозу безопасности. Они также отказались сотрудничать с польскими полицейскими, а при появлении украинского консула перешли на украинский язык, показывая, будто не понимают английского", – говорится в тексте издания.

Авторы новости также выдали совершенно бредовую формулировку – "инцидент был замят, однако среди обычных пограничников этот случай до сих пор вызывает негодование".

Напомним, что польский промоутер Анджей Василевский назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Усика. Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами.

Все детали инцидента были раскрыты Александром Красюком, который опроверг версию об алкогольном опьянении друга боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти обвинили Александра Усика и его друга в неадекватном поведении. в аэропорту Кракова.

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