'Глубокое алкогольное опьянение': промоутер Усика раскрыл все детали ареста боксера в Кракове

Арест Александра Усика в аэропорту Кракова был инициирован сотрудниками авиакомпании RyanAir, которые отказались пускать на борт самолета одного из друзей нашего чемпиона. Состояние мужчины определили как "глубокое алкогольное опьянение", что позже не подтвердилось.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал промоутер Александр Красюк. По его словам, друг Усика заснул, ожидая своей очереди на посадку, после чего сотрудники авиакомпании и решили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом ЕВ2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав более 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав. Усик имел "priority" очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая бординг, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние другого Александра как глубокое алкогольное опьянение", – сообщил промоутер.

Красюк добавил, что Усик отказался бросать члена своей команды и лететь без него. "Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако они отказались давать объяснения, вызвав полицию. Усик твердо заявил, что не оставит своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На что полицейские пригрозили задержанием и надеванием наручников. Тогда Усик протянул руки и... Полицейский надел наручники на его запястье", – подчеркнул представитель боксера.

После этого, как отметил Красюк, была проведена проверка украинца на алкогольное опьянение. "В местном помещении полиции второму Александру предложили пройти соответствующую проверку, не подтвердившую версию RyanAir. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел "неприятный разговор", однако уже было поздно", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, польский промоутер Анджей Василевски назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Александра Усика. Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами. Польские власти также впервые прокомментировали задержание боксера.

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