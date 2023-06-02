'Не значит, что он против Украины': Усик оправдал Ломаченко за то, что 'не высказывается против врага'

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик попытался оправдать своего кума Василия Ломаченко, который в социальной сети Instagram продвигает идеи "русского мира". Уроженец Симферополя отметил, что Лома поддерживает Украину, а сразу после полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью польскому изданию Przegląd Sportowy. Александр отметил, что его кум действительно получает много ненависти, потому что не высказывается против агрессора. При этом супертяж уточнил, что Василий вообще почти молчит, наповнив об Instagram, но забыл о постах с пророссийскими нарративами.

"Василий вообще почти не говорит – посмотрите на его аккаунт в Instagram. Однако в первый же день войны он ушел в армию. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не столько раздражает, сколько тошнит от происходящего. Каждый день есть жертвы, кто-то умирает. И, вероятно, по этой причине на Василия злятся, что он не высказывается против врага. В результате идет хейт. Но хочу подчеркнуть, что Василий – украинец, который поддерживает свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать", – сказал Усик.

Напомним, Ломаченко не один раз вызывал гнев у украинцев. Так в Instagram он разместил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры. Василий показал часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

До Ломаченко выложил у себя на странице пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

В результате Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий жестко разнес Василия Ломаченко за его позицию, а также рассказал правду об отношениях боксера с Александром Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!