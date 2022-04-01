'Начали готовиться к худшему': Усик рассказал, как и где узнал о вторжении России в Украину

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) узнал о военном вторжении России в страну, находясь в Лондоне, от жены. Чтобы добраться домой и воссоединиться с семьей, нашему чемпиону понадобилось почти двое суток.

ОБ этом сам Усик рассказал в интервью словацкому изданию Sport.sk. По словам Александра, после возвращения в Украину он начал готовиться к худшему варианту развития событий.

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"У меня был рейс в шесть утра из Лондона, но в пять я получил сообщение от жены, что началась война. Мне было ясно, что я не смогу добраться домой напрямую. Мы полетели в Польшу. Нас довезли до границы на машине, а оттуда наши друзья повезли нас в Киев. Дорога заняла 48 часов. Когда я наконец увидел семью, почувствовал облегчение, что она снова со мной. У нас были друзья из Мариуполя, чьи дома полностью разбомбили. Мы начали готовиться к худшему. Мы купили бензин, продукты и начали помогать тем, кто больше всего в этом нуждался", – рассказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Усик впервые прокомментировал информацию о том, что его дом под Киевом захватили российские оккупанты. Он также признался, что думает о главаре Кремля Владимире Путине и тех, кто поддерживает войну в Украине.

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