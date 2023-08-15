'Она победит все': Владимир Кличко побывал на передовой и мощно поддержал воинов ВСУ. Видео

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко побывал на одном из направлений линии фронта войны Украины против российской агрессии. Легендарный боксер поддержал защитников нашей страны, а также передал им дроны, тепловизоры и медицинское оборудование.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что его младший брат побывал в шести бригадах. "Вы лучшие сыновья и отцы. Любовь, уважение к каждому из вас. Вместе к победе! Выносливость, как в спорте, так и в войне, когда она есть, она победит все", – сказал Владимир.

Олимпийский чемпион, годовщину победы которого в Атланте-96 недавно отметил украинский бокс, закупил для воинов ВСУ четыре больших уникальных дрона для выполнения специальных задач.

Он также передал защитникам Украины помощь, которую собрали от волонтеров от: более 60 FPV дронов, полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко призвал к единству украинский народ, опубликовав цитату из книги, в которой говорится, что "зло сатаны охватило Россию".

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